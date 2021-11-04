Резников назвал «Минск» второстепенной площадкой и объявил о выходе из ТКГ

04.11.2021 15:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Минская площадка якобы никогда не была основным местом переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск» не является основной площадкой, и никогда не был. Основная площадка – нормандский формат, пока что это лидеры 4 стран, всем известных. Два посредника – это Германия и Франция. И две страны, которые находятся в международном вооружённом конфликте, в связи с агрессией РФ, Украина, понятно. «Минск» сделан как логистическая площадка для проведения переговоров по деталям – обмен пленными, режим тишины, разведение войск, гуманитарные вопросы, водоснабжение, электрические сети и так далее», – сказал министр.

«Я не могу как министр обороны принимать участие в мирных переговорах, потому что это моя другая компетенция. Поэтому президент примет решение о том, что меня нужно вывести из состава делегации Украины в ТКГ», – заявил Резников.