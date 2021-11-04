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04.11.2021 15:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Резников назвал «Минск» второстепенной площадкой и объявил о выходе из ТКГ

Новости УкраиныМинская площадка якобы никогда не была основным местом переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе....

Минская площадка якобы никогда не была основным местом переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск» не является основной площадкой, и никогда не был. Основная площадка – нормандский формат, пока что это лидеры 4 стран, всем известных. Два посредника – это Германия и Франция. И две страны, которые находятся в международном вооружённом конфликте, в связи с агрессией РФ, Украина, понятно. «Минск» сделан как логистическая площадка для проведения переговоров по деталям – обмен пленными, режим тишины, разведение войск, гуманитарные вопросы, водоснабжение, электрические сети и так далее», – сказал министр.

«Я не могу как министр обороны принимать участие в мирных переговорах, потому что это моя другая компетенция. Поэтому президент примет решение о том, что меня нужно вывести из состава делегации Украины в ТКГ», – заявил Резников.

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