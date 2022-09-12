Резников: Никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года

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Новости Украины

Восстановление территорий Украины на момент начала СВО в Киеве победой считать не будут.

Об этом в ходе организованного олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве) заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня понятие победы – абсолютно понятно. Я как бывший член украинской делегации в Минском процессе, в Нормандском процессе – и благодарю президента Зеленского, который принял решение закрыть эту делегацию, потому что она никаких шансов не имела, я имею в виду Минскую делегацию. Мы не верим тем, кто сидел против нас за столом. Мы тогда думали, что с ними можно договориться. Поэтому – ни о каких освобождённых территорий по состоянию на 24-го февраля этого года разговор для украинского народа не может идти. Разговор может вестись только о полном восстановлении территориальной целостности Украины и суверенитета в рамках международно-признанных границ по состоянию на 91-й год», – разошелся Резников.