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Украинские частные компании уже начали изготовление артиллерии натовского калибра и самых разных снарядов.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мной от имени Министерства обороны заключены контракты с частной компанией на изготовление украинской современной артиллерии 155 калибра, и всё уже идёт в изготовление. Всё испытано, всё воевало – и будет воевать. То же касается изготовления разных снарядов, это касается бронетехники, которую мы получаем, это частные компании, это касается некоторых необходимых нужд для наших ракет, их изготавливают частные компании… Будущее за частным сектором оборонной индустрии», – умничал Резников.

Интервьюер напомнил, что ещё в 2021 году бывший министр обороны Андрей Таран говорил, что проект МФРК «Сапсан» реализован на 80 процентов, а летом 2022 года в Укроборонпроме заявили, что «проект развивается».

«Есть шансы, что в этом году мы сможем удивить русских?», – спросил пропагандист.

«Я думаю, что это очень реалистический шанс, я бы назвал «план». Я персонально недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому я очень реалистично смотрю на реализацию этого плана. Я персонально там был», – ответил министр.