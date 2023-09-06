Резников потерял свой пост, потому что «покусился на святое»

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Бывший министр обороны Украины Алексей Резников санкционировал проведение расследования американских коррупционных схем на поставках оружия на Украину.

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью ютуб-каналу «Да это так», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале июля, общаясь с некоторыми коллегами из Великобритании, я слышал версию, которая сейчас находит свое фактическое подтверждение. В начале июля украинская сторона, а именно Резников, подготовила определенный документ – расследование иностранной помощи Украине. Я не буду называть процент поступавшей в Украину бракованной техники, который был указан в этом документе. К этой технике были приложены все сертификаты, свидетельства о полевых испытаниях, а на самом деле – это была просто груда металлолома. Были найдены даже люди, которые к этому были причастны», – сказал Бондаренко.

По его словам этот шаг Резникова предрешил его отставку.

«Украинская сторона послала сигнал США, что есть коррупционные схемы на поставках техники в Украину. Мол, вы нас обвиняете в том, что от нас техника идет каким-то третьим странам, а посмотрите, что у вас делают чиновники. Это вызвало очень серьезную негативную реакцию, которая сводилась к фразе: не лезьте не в свои дела. И уже тогда, в начале июля, говорили о том, что судьба “резника” решена», – насвистел Бондаренко, не уточнив, сколько получил от Резникова за этот пиар.

По его мнению, преемник Резникова на посту министра Рустем Умеров является однозначно американским ставленником.