Резников проболтался, что Украина выполняет грязную работу для НАТО
Украина доказала, что выполняет работу НАТО своими руками. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Резникова, Украина держится в противостоянии с Россией только за счет западных ресурсов.
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«Эта война – это война ресурсов. Русские используют все свои запасы Советского Союза, ресурсы, большое количество людей, вооружения и так далее. Конечно, мы бы не выдержали, как меньшая страна, с нашими ресурсами», – сказа министр.
Он утверждает, что сегодня «на нашей стороне – ресурсы цивилизованного западного мира».
«Они уже точно понимают, – раньше мы им говорили это и они улыбались, а сегодня в своих речах мои визави, министры обороны четко говорят: «Алексей, мы понимаем, что вы защищаете весь цивилизованный мир, весь Запад, вы – реальный щит цивилизации»… Мы выполняем миссию НАТО сегодня, без потери их крови, с потерей нашей крови, потому для них нужно тратить их оружие», – заявил Резников.
Спасибо!
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