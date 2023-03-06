Резников рассказал, как Россия срывает поставки для ВСУ

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Россия пытается бороться с поставками вооружения и экипировки в украинскую армию, даже если это заказы ВПК стран НАТО.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я заказывал бронежилеты и одежду, пока наши производства не начали сами это изготавливать, мы получали сигналы с Турции, что русские пошли по цепочке закупок и начали выкупать контракты на материалы, из которых изготавливались для нас бронежилеты», – сказал Резников.

По его словам, однажды Россия якобы пыталась перекупить у Турции украинский заказ, однако Анкара предпочла работать с нацистами.

«Они пытались за 500 миллионов евро заключить продолжительный контракт на покупку 500 тысяч бронежилетов. Единственное, что они пошли делать заказ через другую страну, и турки посмеялись, сказали: «У вас официально на сайте, в стране численность Вооружённых сил 14 тысяч. Странно, что вы хотите 500 тысяч заказать. Обычный контракт на бронежилеты, которые не являются оружием, в другой стране, уже интересен врагу, потому что он хочет перекрыть нам поставки», – сочинял министр.