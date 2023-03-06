Резников рассказал, как Россия срывает поставки для ВСУ

Вадим Москаленко.  
06.03.2023 18:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1278
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия пытается бороться с поставками вооружения и экипировки в украинскую армию, даже если это заказы ВПК стран НАТО.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пытается бороться с поставками вооружения и экипировки в украинскую армию, даже если это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Когда я заказывал бронежилеты и одежду, пока наши производства не начали сами это изготавливать, мы получали сигналы с Турции, что русские пошли по цепочке закупок и начали выкупать контракты на материалы, из которых изготавливались для нас бронежилеты», – сказал Резников.

По его словам, однажды Россия якобы пыталась перекупить у Турции украинский заказ, однако Анкара предпочла работать с нацистами.

«Они пытались за 500 миллионов евро заключить продолжительный контракт на покупку 500 тысяч бронежилетов. Единственное, что они пошли делать заказ через другую страну, и турки посмеялись, сказали: «У вас официально на сайте, в стране численность Вооружённых сил 14 тысяч. Странно, что вы хотите 500 тысяч заказать.

Обычный контракт на бронежилеты, которые не являются оружием, в другой стране, уже интересен врагу, потому что он хочет перекрыть нам поставки», – сочинял министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть