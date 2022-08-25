Резников: русских не будут встречать с цветами, всех кто мог – давно вычистили

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Киевский режим так хорошо работает, проводя аресты «коллаборантов», что в случае чего, российские войска с цветами будет попросту некому встречать.

Об этом в эфире «Военного телевидения Украины» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я из семьи медиков, поэтому некоторые вещи через медицину понимаю. Когда есть гнойные наросты где-то, то когда их вскрыть, то с кровью гной выходит, идёт очищение – кровь смывает, идёт «детокс» организма. Вот мне кажется, что в том числе сегодня и решение на запрет определённые политические силы, и аресты прокремлёвских ставленников и выявление коллаборантов. Просто представьте себе. 2014 год порабощение Крыма, части Донбасса, какая там численность была коллаборантов, которые с флагами там бегали. Сейчас этого не произошло нигде, ни в одном городе, если там кто-то идёт служить или в Херсоне, или ещё где-то, то с ними, что-то происходит, потому что движение сопротивления там существует. И каждый коллаборант понимает, что это небезопасно. Это уже не война 14-го года, когда русские имели фундамент и их с цветами встречали. Это уже другая Украина – очищенная», – говорит Резников.