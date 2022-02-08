Резников: ВСУ подготовили зеркальный ответ России

08.02.2022  08:47 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина перебрасывает войска и переданное ей со стороны стран НАТО оружие к границам с Россией и Белоруссией.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина перебрасывает войска и переданное ей со стороны стран НАТО оружие к границам с...

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По словам главы военного ведомства, это связано с украинскими учениями, которые ВСУ проводят в то же время, что и Россия с Белоруссией.

«По состоянию на сегодняшний день вдоль всех границ с Украиной со стороны Российской Федерации, Белоруссии и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тысяч военных, если добавить воздушный и морской компонент, это будет 140 тысяч. Это 72 батальонных тактических группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь. Это объективные факты. Да, сказали, что у них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас также параллельно, зеркально происходят уже учения», сказал министр.

Он назвал места, где пройдут учения ВСУ: Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса.

«И это только полигоны, а еще отдельные площадки, отдельные места, где в том числе будут как раз с 10 по 20 февраля происходить учения украинских вооруженных сил с применением, отработаны возможности, и «Байрактаров» украинских, и «Джавеллинов» украинских, и [противотанковых комплексов] NLAW,  которые мы недавно получили от Королевства Британии», – заявил Резников.

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