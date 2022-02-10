Резников взывает к странам «цивилизованного мира» дать бой азово-черноморским учениям РФ

10.02.2022  18:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Конфликт, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

«Западные партнёры» должны адекватно отреагировать на «ползучую оккупацию» азовско-черноморской акватории со стороны РФ, в ответ на это запретив российским кораблям заходить в «цивилизованные порты».

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Западные партнёры» должны адекватно отреагировать на «ползучую оккупацию» азовско-черноморской акватории со стороны РФ, в...

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«РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации безопасной обстановки в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов — практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля, в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.

Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины»,– говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные действия являются очередной угрозой «суверенитету Украины в ее территориальном море».

«Перекрывая рекомендуемые морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что беспрекословно является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир», – пожаловались в пресс-службе.

В то же время в ведомстве заверили, что ВМС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций с морского направления, и опубликовали официальный комментарий министра обороны Алексея Резникова.

«Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории как полигоны. Сейчас мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно.

Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль, может применить во всем мире.

Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости», – воинствовал Резников.



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