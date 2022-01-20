Резников: За «СП-2» пойдут русские подлодки

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Новости Украины

Вслед за газопроводом «Северный поток-2» Россия запустит в балтийскую акваторию подводные лодки, «как они это делают в Чёрном и Азовском морях».

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журанлист поинтересовался, настало ли для Германии время сказать «нет» российскому проекту.

«Уверен, время настало. Потому что следующая новость, например, на BBC, будет о российской подводной лодке в Балтийском море возле газопровода «СП-2». Как они это делают в Чёрном и Азовском морях. Это будет вызовом для стран Балтии. Так что время настало, и настало не сегодня, а ещё вчера», – ответил Резников.

«Я пытаюсь найти новые аргументы для Берлина и Парижа, поскольку это члены «Нормандского формата», и они пытаются сделать всё в минском и нормандском процессах. Поэтому я не буду критиковать Берлин, и буду надеяться, что они поймут, что же происходит на самом деле», – добавил украинский министр.