Резников: За «СП-2» пойдут русские подлодки

20.01.2022  14:32 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина, Энергетика
Новости Украины

Вслед за газопроводом «Северный поток-2» Россия запустит в балтийскую акваторию подводные лодки, «как они это делают в Чёрном и Азовском морях».

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за газопроводом «Северный поток-2» Россия запустит в балтийскую акваторию подводные лодки, «как они...

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Журанлист поинтересовался, настало ли для Германии время сказать «нет» российскому проекту.

«Уверен, время настало. Потому что следующая новость, например, на BBC, будет о российской подводной лодке в Балтийском море возле газопровода «СП-2». Как они это делают в Чёрном и Азовском морях. Это будет вызовом для стран Балтии. Так что время настало, и настало не сегодня, а ещё вчера», – ответил Резников.

«Я пытаюсь найти новые аргументы для Берлина и Парижа, поскольку это члены «Нормандского формата», и они пытаются сделать всё в минском и нормандском процессах. Поэтому я не буду критиковать Берлин, и буду надеяться, что они поймут, что же происходит на самом деле», – добавил украинский министр.

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