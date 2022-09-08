Резонанс вокруг убийства в Ялте вынудил реагировать СК РФ

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Двум задержанным жителям Ялты после резонансного убийства 34-летнего мужчины предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц.

Отпущенного накануне одного из фигурантов дела по ходатайству следствия взяли под стражу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналогичная мера его сообщнику была избрана судом ранее. Он заявил, что второй фигурант был просто свидетелем и не участвовал в избиении Сергея Сухова. На этом основании его отпустили из горуправления МВД, что в последствии, привело к митингу под стенами полиции. Распространенное в соцсетях видео неопровержимо доказывает участие обоих фигурантов.

После того, как дело забрали в СК, его переквалифицировали с «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» на «убийство в составе группы». Второго фигуранта задержали, на место выехали следователи. В управлении Следкома пообщались с матерью погибшего.

«Установлено, что в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в одном из местных кафе, где у них произошел конфликт, – сообщили в пресс-службе СК. – Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу. Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта «Ливадия-2», где пострадавшему были нанесены многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных повреждений потерпевший скончался в медучреждении».

Известно, что один из обвиняемых знал погибшего с детства. Что стало причиной конфликта – не ясно, но на тот момент все трое участников были не трезвы. Избитого Сухова с множественными ножевыми ранениями выкинули на остановке общественного транспорта возле больницы в Ливадии. Скандальности ситуации добавил факт активного участия обвиняемых в Народном ополчении Крыма.

«Выражаю искренние соболезнования маме, бабушке, родным и близким Сергея, убийство которого потрясло Ялту. Город скорбит… Все расходы, связанные с похоронами, администрация берёт на себя, – заверила глава Ялты Янина Павленко. – Еще раз – расследование на контроле правоохранителей, вплоть до центрального аппарата СК России. Ждем его результатов. Уверена – все виновные в этом чудовищном преступлении понесут заслуженное наказание».

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.