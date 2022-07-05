Резонансное ограбление в Киеве: бывшие менты вынесли из Госспецсвязи ювелирку на 90 млн гривен

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Новости Украины

Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая вынесла из киевского отделения Госспецсвязи украшения и примерно 90 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, группа лиц, среди которых были и бывшие правоохранители, в начале марта 2022 года проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и украла из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные на общую сумму примерно 90 млн грн.

Как отметили в ГБР, преступники воспользовались военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории.

ГБР установило всех участников преступной организации. На этот момент задержаны три человека. Работники ГБР провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже.

Также проверяют возможную причастность к преступлению работников Госспецсвязи.

Во время следственных действий у фигурантов обнаружили и изъяли: наличные, примерно 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов и осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.

«Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенному с проникновением в другое помещение, совершенных в больших размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Преступникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.