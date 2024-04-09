«Результат фантастический» – эксперт оценил текущие доходы РФ от продажи нефти и газа

09.04.2024 17:15
  (Мск) ,
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Газ, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Финансы, Экономика


Нефтегазовые доходы России в первом квартале 2024 года выросли на 80%.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нефтегазовые доходы России в первом квартале 2024 года выросли на 80%. Об этом директор...

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«Что бы ни говорили о структурной перестройке российской экономики, нефтегазовые деньги остаются основой бюджетных доходов. В этом я лично не вижу ничего плохого. Март 2024 года дал нам фантастический результат по нефтегазовым сборам – 1,3 триллиона рублей. Это третий результат за всю историю наблюдений. Лучше были показатели только в апреле 2022 года (1,7 трлн руб) – фантастическая цифра, которую мы не скоро достигнем. И октябрь 2023 года», – сказал Симонов.

Он отметил, что рекордные месяцы совпадали с выплатой ежеквартального налога на дополнительный доход.

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