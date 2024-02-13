«Результат информ-диверсии РФ»: у ВСУ заканчиваются люди и оружие – экс-министр Украины

Вадим Москаленко.  
13.02.2024 18:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Проводимая на Украине тотальная могилизация якобы является частью плана Кремля по дискредитации киевской власти и срыву мобплана ВСУ.

Об этом в интервью журналисту-пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводимая на Украине тотальная могилизация якобы является частью плана Кремля по дискредитации киевской власти...

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«Россия пользуется тем, что у нас были сложности с мобилизацией осенью. Тогда, я считаю, была проведена успешная информационно-психологическая операция, что у нас все военкомы – негодяи и жулики, украли на 250 миллионов, всех скопом уволили, и закончилось это срывом планов мобилизации», – сказал Рева.

Он подчеркнул, что в результате у Украины не осталось ни людей, ни оружия.

«Затем были проблемы, которые продолжаются, с оказанием военной помощи со стороны США. А последние транши мы получили в декабре месяце, и вот уже полтора месяца мы не получаем военной помощи от США.

Расход боеприпасов огромный, потребности в оружии огромны. А недостаток личного состава приводит к тому, что россияне, накопив резервы, пытаются реализовать своё преимущество», – подытожил экс-министр.

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