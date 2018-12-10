Результат Майдана – тотальная разруха. Признание экс-министра экономики Украины

10.12.2018, Киев, Игорь Петров

Даже Петр Порошенко признает, что Украина стала беднейшей страной в Европе, и это – результат неправильно выбранного курса и обмана людей главарями Евромайдана.

Об этом на канале Dubinsky.pro заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять для сопоставления в долларах, то в максимуме ВВП Украины достигал 200 миллиардов долларов в год. В прошлом году он был 112 миллиардов долларов.

Рост ВВП в гривнах, которая обесценилась в три раза, вообще мало что показывает. Начались признания уже со стороны президента: да, Украина стала беднейшей страной в Европе.

Надо оценить глубину этого признания – пять лет назад, когда начался Майдан, все ж говорили: «мы идем в Европу, будем жить как в Европе». Много чего людям пообещали, они сдуру поверили.

Но произошло же другое – ни в какую Европу Украина не пришла, развития никакого мы не получили.

Если раньше «Антонов» выпускал самолеты хоть в каком-то количестве, то за пять лет не выпустили ни одного. И так, идя по основным отраслям, мы увидим просто тотальную разруху, – прямо как результат Майдана. То есть, как результат неправильно выработанной политики и обмана – люди были обмануты», – сказал бывший министр.