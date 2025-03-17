Результат неожиданный: хунта не успела опомниться – Цеков о Референдуме
Скорость управленческих решений и решительность крымчан помогли в кратчайшие сроки организовать Всекрымский референдум 16 марта 2014 года.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы ожидали хорошего результата, но что будет больше 95% в Крыму для нас оказалось в какой-то степени неожиданно. Не могу сказать, что в большой степени – всё-таки мы помним референдум 1991 года, когда воссоздавали Крымскую автономную советскую социалистическую Республику. Тогда тоже были такие выраженные пророссийские настроения.
Понятно, мы и в 1991 году не хотели оставаться вместе с Украиной, понимали, что Украина стремится к независимости, и мобилизация крымчан в том году была максимальной. Мы тогда получили результат за 90%, немного меньше, чем в 2014 году. Поэтому, где-то ожидали, но что будет такая явка и такие результаты – это стало для нас удивительным», – отметил он.
По словам вице-спикера, важно было не терять темп движения к референдуму.
«Мы взяли хороший старт 27 февраля, когда в один день отправили в отставку председателя Совета министров Анатолия Могилёва и избрали на этот пост Сергея Аксёнова. Дальше всё было очень интенсивно: мы дважды переносили даты проведения референдума – в начале назначили на май, потом перенесли на конец марта, и в конце концов определили, что будет 16 марта. Нам надо было всё провести очень быстро, не дать опомниться тем, кто пришёл к власти в Киеве незаконным путем. Нельзя было дать опомниться международному сообществу, которое могло ринуться сюда, спасая Украину. Надо было сделать всё быстро, и мы всё очень быстро сделали», – вспоминает Цеков.
Он добавил, что выигранное время позволило достигнуть цели спокойными мирными методами. На организацию провокаций, развязывание конфликтов у киевской хунты просто не осталось времени, как и на переброску в Крым каких-то вооруженных частей для организации силового противостояния.