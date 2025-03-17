Результат неожиданный: хунта не успела опомниться – Цеков о Референдуме

Скорость управленческих решений и решительность крымчан помогли в кратчайшие сроки организовать Всекрымский референдум 16 марта 2014 года.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ожидали хорошего результата, но что будет больше 95% в Крыму для нас оказалось в какой-то степени неожиданно. Не могу сказать, что в большой степени – всё-таки мы помним референдум 1991 года, когда воссоздавали Крымскую автономную советскую социалистическую Республику. Тогда тоже были такие выраженные пророссийские настроения.

Понятно, мы и в 1991 году не хотели оставаться вместе с Украиной, понимали, что Украина стремится к независимости, и мобилизация крымчан в том году была максимальной. Мы тогда получили результат за 90%, немного меньше, чем в 2014 году. Поэтому, где-то ожидали, но что будет такая явка и такие результаты – это стало для нас удивительным», – отметил он.