Результат спецоперациии белорусских силовиков: все змагары оказались протасевичами

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Белорусские силовики провели спецоперацию, чтобы выявить активных сторонников беглых оппозиционных журналистов. Они выходили на подозреваемых через интернет, представляясь сотрудниками «Байпол» – организации, объединяющей белорусских силовиков-предателей, и предлагали «выполнить задание по наблюдению за порученным объектом или другое действие, например, забрать содержимое тайника». Согласившиеся на сотрудничество были арестованы.

Спецоперация вызвала восторг у российских военных экспертов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блестящая операция в стиле “Треста”, сыгравшая важную роль в срыве попыток расшатать ситуацию в Белоруссии террористическими методами», – написал Борис Рожин.

«Вот это ровно то, о чём я уже год твержу! Блестящая операция! Именно так и надо выявлять и разрабатывать всякую “тихушную” мразь и “ждуновскую” шваль!», – поддержал его Владислав Шурыгин.

Сам «Байпол» никак на отреагировал на использование своего бренда белорусскими силовиками, поскольку организацию в это время сотряс внутренний конфликт.

Сначала в соцсетях «Байпола» появилось сообщение, что представляющийся лидером организации Александр Азаров – таковым не является.

В 2021 году Азаров «был назначен её президентом для выполнения формальных и медийных функций». А в «правительство» самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской его вообще никто не выдвигал. «Байпол» подозревает, что их фиктивный руководитель воровал вполне реальные деньги, которые аккумулировались в специальном фонде для помощи рядовым «змагарам».

«Азаров и Лупоносов в нарушение нормативных документов отказываются предоставлять финансовую отчётность, даже по письменным запросам официальных членов правления фонда. Вот уже 4 дня самоназначенный «руководитель «Байпола» скрывается от коллектива, не является в офис, пытается рассылать в СМИ недостоверную информацию», – говорилось в сообщении.

Первым на обвинения отреагировал сам «виновник торжества» и разместил в интернете видео, в котором сообщил, что «Байпол» потерял доступ к своим соцсетям. Он обвинил в этом бывшего администратора, который был уволен за нежелание проходить проверку на детекторе лжи.

Уволенный администратор Матвей Купрейчик скрываться не стал и тоже вышел в интернет. Он заявил, что 80% коллектива «Байпола» «отвернулось от Азарова, и он всех этих людей уволил».

«Мы обнаружили какие-то непонятные финансовые операции со стороны Александра Азарова, и сейчас проводится их проверка на предмет их соответствия закону. Мы пытаемся услышать ответ от Александра Азарова насчет вот этих всех непонятных операций. Однако Александр Азаров избегает коллектива», – сказал Купрейчик.

Эти публичные дрязги на фоне информации о спецоперации ГРУ минобороны Белоруссии повергли в ужас рядовых змагаров. Дело в том, что «Байпол» давно собирал их личные данные для «плана «Перамога» – программы очередного свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Поползли слухи о том, что Азаров бежал из Польши, где базировался «Байпол», не только с деньгами, но и со списками. Уверения в том, что все списки «перамоги» в сохранности со стороны как Азарова, так и его оппонентов – панику не уняли.

К скандалу подключились белорусские наемники из ВСУ. Боевики из подразделения «АТОМ» потребовали от Азарова опубликовать финансовую отчетность и компенсировать причиненный ущерб.

Некая змагарская группа «Объединенный штаб спротиву» обвинила Азарова в работе на белорусскую военную разведку, пообещав доказать это документально.

«План «Перамога», активно продвигаемый аффилированными с С. Тихановской организациями, является имитацией, направленной на борьбу с экстремизмом на территории Республики Беларусь. Азаров был выбран для дальнейшего внедрения в среду оппозиции и работы на территории Европейского Союза в интересах режима Лукашенко как лидер оппозиции с прицелом для использования его в 2025 году», – написал «штаб спротиву».

«Кабинет» Тихановской тоже объявил о внутреннем расследовании, но при этом предупредил, что приоритетом проверяющих будет обеспечение секретности всей информации, которой располагает «Байпол». Поэтому всем нужно воздержаться «от комментариев и интерпретаций».

«Перед нами традиционный прием жуликов, используемый для того, чтобы отвести от себя какие-либо подозрения. Раньше теряли или «воровали» ключи от сейфа (денег там уже нет), сейчас шифры и пароли от баз данных. Если говорить о «пропаже» в BYPOL, то ослу понятно, что все базы данных давно скопированы и переданы кому следует. Это какое-то коллективное предательство. Все – Романы Протасевичи! Поголовно! Сколько людей, активистов подполья в Минске эти «лидеры» сдали? Сотни и сотни…», – прокомментировал и интерпретировал в своем тг-канале скандал либеральный профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.