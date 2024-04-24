Результативный удар по Одессе: над городом поднимается густой дым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар по объектам на территории Харькова. Об этом сообщил губернатор города Игорь Терехов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Харькове произошли сильные взрывы. Будьте осторожны! Целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Предварительно ракетой С-300. Информация о пострадавших уточняется. Пока известно о двух пострадавших – оба с осколочными ранениями», – написал Терехов, по всей видимости выдавая традиционно криворукую работу украинской ПВО за российский удар.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Харьковский тг-канал «Типичный ХТЗ» публикует видео одного из прилетов. Можно услышать звук беспилотника, после чего раздается взрыв.

Воронка в Харькове.

Еще одно из попавших под удар зданий в Харькове. Явно не жилой дом.

Уже утром был нанесен удар по Одессе. Занимающийся мониторингом результатов прилетов и работы ПВО паблик «Типичная Одесса» уточняет, что взрыв был в районе Горбатого моста

Тг-канал публикует снимки и видео, указывая, что на месте попадания поднимается черный дым.

Примерное место прилета в Одессе по версии «Типичной Одессы».

При этом еще один одесский паблик «Канал Форт» публикует свои видео, отмечая, что пожар разгорается.