Результатом поставок Patriot на Украину может стать их окончательное списание в США – эксперт

Поставки зенитного ракетного комплекса Patriot на Украину не играют существенной роли, тогда как их обслуживание специалистами НАТО приведет к прямому столкновению с ВС РФ.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не назвал это металлоломом – это действительно современный комплекс, думаю, что будет поставлена модификация Patriot PAC-2. Но, чтобы было понятно, один комплекс ничего не решает. Его дальность действия 80 км со старой ракетой, с более современной 160 км и 200 км с самой современной. Я считаю, что самые современные ракеты не дадут. Одновременно он может обстреливать 5-6 целей, причём в отличие от наших комплексов С-300 и С-400, которые по наведению работают в круговую на 360°, здесь только узкий сектор 90°. Комплекс сворачивается и разворачивается за 25 минут, а наши за 5 минут. То есть они произвели выпуск, мы зафиксировали место запуска и ударили по ним из комплекса «Искандер», – подчеркнул Кнутов. – Второй момент, особенность этого комплекса ещё заключается в том, что он действительно может стрелять как по баллистическим целям, так и по аэродинамическим. То есть по ракетам типа наших «Искандер» теоретически может вести огонь, но практика покажет, может или нет, или это чисто рекламный трюк. Но самое главное, что этот комплекс действует на высотах от 60 метров и более. То есть ракеты или дроны идут на высоте 50 метров, он по ним не срабатывает вообще. Ракета комплекса стоит от 3 до 4 миллионов$. Представьте себе, по «Герани» стрелять ракетой за 3 миллиона$ – тоже самое, что золотые пули тратить на стрельбу по воробьям. Поэтому толку от этого одного комплекса никакого не будет. Мы разведаем частоты, мы посмотрим особенности работы системы излучения этого комплекса, разработаем системы РЭБ, внесём изменения в наши существующие противорадиолокационные ракеты и справимся с этим комплексом».

На Украине американцы хотят проверить боеспособность комплексов Patriot, считает эксперт, поскольку способность противостоять гиперзвуковым российским ракетам на практике не выявлена.

«Для чего американцы поставили один единственный Patriot на Украину? Они хотят посмотреть, как он будет себя вести реально в боевых действиях, если мы будем применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал», также попытаться засечь их и понять, сможет этот комплекс работать, иметь какие-то перспективы, либо он полностью подлежит списанию в силу того, что не пригоден для решения задач борьбы с гиперзвуковыми ракетами и баллистическими ракетами», – считает Кнутов.

При этом, по его словам, Украина просит целый комплекс зенитно-ракетных систем у стран НАТО, которые совместимы друг с другом и могут работать как одна система и управляться с НАТОВских самолётов «Авакс» из командных пунктов Польши.

«В чем здесь эскалация – с передачей этой системы непосредственно киевскому режиму… за два месяца обучить личный состав батареи невозможно. Американцы либо немцы, либо представители других стран, где эти эти комплексы находятся на вооружении, будут входить в состав боевых расчётов якобы украинских Вооружённых сил. Но там будут реальные НАТОвские военные, и это будет прямое столкновение российской армии с армией НАТО», – заключил эксперт.