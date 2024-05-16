Результатом проводимой могилизации станет коллапс и капитуляция Украины – Пасков

Проводимая Киевом тотальная мобилизация приведёт к недостатку рабочих рук и коллапсу всей логистики в государстве.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается, во время облав ловят даже людей, которые работают дальнобойщиками. То есть, людей, которые напрямую обслуживают логистику, систему кровоснабжения государства.

И если таких будет не хватать, то это прямая, асфальтированная и ярко освещённая дорога к полной капитуляции. Причём, ускоренной капитуляции, потому что если нет снабжения мирных и не мирных, то бишь военных [отраслей], то не стоит ходить к гадалке, чтобы понять, что следует ожидать», – заключил Пасков.