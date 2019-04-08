Выборы
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08.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Медицина, Украина
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Результаты анализов Порошенко будут зависеть от результатов второго тура

Поскольку результаты анализов, которые сдавал пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко станут известны лишь после второго тура президентских выборов, можно предположить, что их скорректируют в соответствие с результатами выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Петр Алексеевич сдавал анализы, ему сказали, что результаты будут через несколько недель. Они будут варьироваться в зависимости от результатов выборов, которые пройдут раньше. Соответственно, если Петр Алексеевич победит, он будет здоров и могуч как Илья Муромец нашего времени. Если же он проиграет, то кто его знает, что там в волосах могут найти. Вполне вероятно, что там все будет не насколько блестяще», – сказал он.

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