Результаты анализов: Зеленский и Порошенко – не наркоманы

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В крови кандидата в президенты Владимира Зеленского не обнаружены наркотики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказано в выводах врачей киевской клиники Евролаб, которые Зеленский опубликовал в Facebook.

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«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», – отмечено в документе.

Ранее стали известны итоги анализов Порошенко.

Как заявил во время брифинга на НСК «Олимпийском» главврач подконтрольной Минздраву Ульяны Супрун Киевской наркологической больницы Владимир Ярый.

«Мы использовали несколько способов для выявления психоактивных веществ. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже могу обнародовать. Никаких психоактивных веществ не обнаружено. В течение двух ближайших часов у нас будет возможность провести более основательное исследование», – уверяет он.

Врач пообещал, что результаты анализа на алкоголь будут озвучены уже 5 апреля, в то время как анализ волос может занять две недели. В рамках анализа у Порошенко отобрали образцы крови, мочи и волосяного покрова.