Результаты работы Коминвеста противоречат речам Соколова о столице государственно-частного партнерства

02.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Вице-губернатор Максим Соколов назвал Санкт-Петербург «столицей государственно-частного партнерства России», что не соответствует действительности. Подобными манипуляциями чиновник надеется убедить общественность в якобы перспективности и развитии данного направления на фоне неспособности Коминвеста Романа Голованова выполнить план по привлечению инвестиций от ГЧП.

В интервью изданию «Петербургский дневник» Соколов подтвердил, что трамвай «Чижик» уже стал некой визитной карточкой Петербурга. По словам чиновника, данный проект является первым и на сегодняшний день единственным примером государственно-частного партнерства в сфере общественного электрического транспорта не только в Северной столице, но и во всей стране.

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«Это, кстати, усиливает статус нашего города как столицы государственно-частного партнерства России», – добавил вице-губернатор.

Стоит отметить, что такое громкое заявление Максима Юрьевича вводит общественность в заблуждение, так как противоречит реальной ситуации с ГЧП в Санкт-Петербурге. Город не только не может иметь статус «столицы государственно-частного партнерства», но и сталкивается с серьезными трудностями в вопросе привлечения инвестиций с помощью этого инструмента. СМИ неоднократно писали, что проблемы с расширением ГЧП в Петербурге напрямую связаны с работой Комитета по инвестициям, который возглавляет Роман Голованов.

Еще в начале июня, на полях Петербургского международного экономического форума, Голованов заявлял, что ГЧП является эффективным механизмом реализации капиталоемких и необходимых городу проектов. В настоящее время, по его словам, инструмент активно применяется при строительстве крупных транспортных объектов и дорог, а в перспективе его будут использовать для реализации социальных проектов, в том числе в сферах образования, туризма, культуры, общественных пространств и спорта. Но на деле инвестиционный комитет демонстрирует низкие показатели результативности, что свидетельствует о неэффективном использовании механизма ГЧП.

Ведомство Голованова самостоятельно разрабатывает «Перечень плановых показателей эффективности деятельности», на котором строится планирование его работы. Примечательно, что в 2019 году, с назначением Романа Голованова на должность председателя, комитет взял курс на снижение этих показателей. В документе за 2019 год отражено, что Коминвест посредством механизма государственно-частного партнерства должен был привлечь 60 миллиардов рублей инвестиций, но план был выполнен лишь на 44%. В 2019-м ведомство Голованова смогло привлечь всего 26,6 млрд. В 2020 году планка была снижена почти вдвое, до 35 млрд рублей, но и с этой задачей комитет не справился, выполнив план на 77% (27 миллиардов).

Несмотря на такие низкие показатели, Роман Алексеевич утверждает, что система государственно-частного партнерства активно реализуется в Северной столице. При этом в экспертном сообществе выражают противоположную точку зрения. Смольный не стремится использовать этот механизм в полной мере, предпочитая придерживаться старых схем с безвозмездным строительством при реализации проектов социальной инфраструктуры. Властям проще обязать застройщика возвести тот или иной объект в обмен на выдачу разрешения на строительство жилищного комплекса, а партнерство с частными инвесторами является более сложным и менее выгодным для городского бюджета.

К тому же, переговоры о реализации проектов по схеме ГЧП могут продолжаться в течение нескольких лет. И дело не только в «медлительности» Смольного и создании неконкурентных условий для застройщиков. Одним из главных минусов данного инструмента, считают эксперты, является длительный срок предварительного изучения и проработки проекта по системе государственно-частного партнерства.

Также стоит отметить, что в Петербурге уже довольно продолжительное время не наблюдается взрывного развития инвестиционных проектов, в связи с чем нет и увеличения объема вложений со стороны частных инвесторов, которые видят все меньше коммерческих перспектив в Северной столице. По этой причине городу приходится рассчитывать на инфраструктурные кредиты и федеральную помощь при реализации проектов, о чем ранее заявлял сам Голованов.

«Чтобы пройти сложное время с минимальными потерями, мы будем продолжать активно взаимодействовать с предпринимателями. В настоящее время, в том числе и с участием Комитета по инвестициям, прорабатывается возможность получения Санкт-Петербургом инфраструктурных кредитов», – отметил глава инвестиционного комитета.

Говорить о «столице государственно-частного партнерства России» в контексте Санкт-Петербурга не только некорректно, но и весьма самонадеянно. Ведь низкие показатели эффективности Коминвеста и систематическое невыполнение плана по привлечению инвестиций от ГЧП являются подтверждением наличия комплексной проблемы как в аппарате Романа Голованова, так и во всем экономическом блоке Максима Соколова, который, по всей видимости, с помощью лояльных Смольному СМИ пытается отвести очередной удар от одного из своих подчиненных.