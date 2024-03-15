Результаты референдума Кравчука в Крыму были подло сфальсифицированы – российский историк

Основанием для включения Крыма и Севастополя в состав Украины для Киева стал Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года, по результатам которого было объявлено, будто больше половины пришедших на участки крымчан и севастопольцев проголосовали за поддержку суверенной независимой Украины. Однако анализ протоколов севастопольского голосования свидетельствует о том, что происходила накрутка и приписка голосов – голоса «против» в итоговом протоколе засчитываются – «за».

Об этом рассказала исследователь событий 90-х годов, российский историк Любовь Ульянова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В референдуме о независимости Украины 1 декабря 1991 года принимали участие жители Крыма и Севастополя. Голосование было отдельно по Севастополю и по Крыму. И, на мой взгляд, из того, что я смотрела, Украина в 1991 году обосновала права на Крым и Севастополь именно по результатам этого референдума. Потому что по официальным данным на этом референдуме в Севастополе «за» проголосовали 55%, в Крыму – 54%. И уже на следующий день печатный орган Верховного совета Украины «Правда Украины» вышла с заголовком «Крым: не расстанусь с Украиной!». Там есть результаты референдума, которые стали основанием для утверждения о том, что Крым и Севастополь выходят из состава СССР вместе с Украиной и будут в составе независимой Украины», – напомнила историк на круглом столе, посвященном 10-летию Русской весны.

Но как в таком случае крымчане, еще в январе высказавшись за статус республики в составе союзного договора, могли за год кардинально поменять свою точку зрения?

«Мое исследование показывает, что в Севастополе на референдуме были совершенно очевидные фальсификации голосования. В протоколах из Крыма, видимо, тоже не случайно есть приписки. И когда в 1992 году в Крыму пытались провести референдум о статусе территории, президент Украины Кравчук заявил, что Крым уже проголосовал о том, что он вместе с Украиной, и вопрос закрыт», – указала исследователь.

Референдум был нужен Киеву перед денонсацией договора о союзном государстве от 1922 года. Ведь на тот момент Крыма в составе Украины не было и, выходя из СССР, самостийная держава обязана была оставить полуостров в союзном государстве. Чего, собственно, крымчане добивались на референдуме в январе 1991 года. Однако на их желание Киев наплевал, воспользовавшись апатией Москвы, и изменить ситуацию удалось лишь в марте 2014-го.