«Результаты референдумов исключат любую возможность отступления с освобождённых территорий» – Стрелков

28.09.2022  23:38 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Спецоперация


Правительство РФ приняло совершенно верные решения по частичной мобилизации и проведению референдумов на освобождённых территориях, дав понять Западу, что Россия отсюда никогда не уйдёт.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство РФ приняло совершенно верные решения по частичной мобилизации и проведению референдумов на освобождённых...

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«Ждём, когда вслед за теми совершенно правильными и необходимыми мерами – за объявлением частичной мобилизации, за проведением референдумов на бывших территориях так называемой Украины, которые исключают возможность отступления, исключают возможность договорняка с Украиной и НАТО. Мы ждём других конкретных действий от нашей высшей власти. Мы не хотим эту войну поигрывать. Мы хотим в этой войне побеждать.

Мы ждём нормальных кадровых перемен. И что эти кадровые перемены будут не опять шило на мыло, а что будут, всё-таки, назначены люди, которые в представлении профессионалов смогут компетентно руководить нашей армией, нашей оборонной промышленностью, нашим тылом, и нашей внутренней политикой в военных условиях.

И эти фамилии, это не наши, эти фамилии есть, они известны, они мелькают во втором и третьем эшелоне наших высших военных и государственных деятелей. Мы их ждём», – сказал Стрелков.

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