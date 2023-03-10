РФ бьёт исторические рекорды по масштабу и количеству строек – Карелова

Владимир Гладков .  
10.03.2023 21:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина, Экономика


Несмотря на экономические санкции и мировой кризис, строительная отрасль России продолжает бить исторические рекорды по количеству введённого в эксплуатацию нового жилья.

Об этом в ходе Парламентского диалога заявила Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на экономические санкции и мировой кризис, строительная отрасль России продолжает бить исторические рекорды...

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«Ситуация в экономике очень непростая. Но отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства уверенно продолжают развиваться.

Сектор жилищного строительства демонстрирует впечатляющие результаты. Так, за 2022 год сделаны беспрецедентные шаги в этой сфере, введено жилья 102,7 миллиона квадратных метров, это исторический максимум», – сказала Карелова.

Однако она подчеркнула, что ещё остаётся очень много работы – в частности, борьба с длинными очередями на новое жильё.

«Мы очень рады за всех граждан, все семьи, которые смогли улучшить жилищные условия. Но – очень много различных очередей, и наших избирателей эти темы тоже интересуют», – добавила сенатор.

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