Запад напрасно оглядывается на Москву и с осторожностью относится к санкциям и поддержке Украины – ни одна из угроз России не оправдалась, а каждое возмущение оказалось лишь блефом.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После февраля 2022 года ничто так не вредило нашим коалициям, как этот концепт: каждое «не эскалируйте» для нас звучало, как – «ты победишь для Путина». Мы просили новые типы вооружений, а ответом было «не эскалируйте». А потом оружие приехало, и не было эскалации. Российская ракета упала на территории НАТО – ответ был «не эскалируйте». Однако отплата в этот момент могла много чему научить Россию и добавила бы необходимой уверенности Западу. Мы говорили о блокировке транзита подсанкционных товаров в Калининград, но ответом было «не эскалируйте». Полная сила санкций могла бы вынудить Путина к уступкам. Из-за «не эскалируйте» время было упущено, и жизни многих наших наиболее опытных воинов, которые боролись с 2014 года, были потеряны, и возможности были упущены», – подстрекал Зеленский.

Он подчеркнул, что Западу не нужно бояться России, потому что Москва не выполняет своих угроз.

«Говорили, что у России есть ракеты, которые невозможно сбивать. «Пэтриоты» сбивают всё. Много кто боялся последствий, если Украина получит средства дальнего поражения, а в результате Россия теряет больше. Мы слышали, что Россия никогда не позволит зерновой коридор без её присутствия, почти 16 миллионов тонн грузов было транспортировано нашими портами. И мы можем доказать, что Россия смирится с полной потерей Черноморского флота, который терроризировал коммерческие судна. И нам нужно получить преимущество в воздухе для Украины, точно так же, как мы получили преимущество в Чёрном море. Мы можем это сделать, партнёры знают, что необходимо и в каких количествах, это позволит прогрессировать на земле. Два дня назад мы доказали, что Украина может поражать очень ценные российские военные самолёты, которые никто раньше не сбивал. Много санкционных шагов задерживались на месяцы и даже года, потому что они сталкивались с возмущением или угрозами из России, однако ни одна из этих угроз не оправдалась, каждое возмущение оказалось лишь блефом», – убеждал клоун.

Он также возмутился недостаточно эффективной работой западных санкций.

«Как можно быть удовлетворённым санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют её производство ракет. В каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран, дюжины компонентов, и это факт. Конечно, я благодарен за каждый санкционный пакет, спасибо партнёрам, но приближение мира было бы наградой для всех, кто заботится о том, чтобы обеспечить, чтобы санкций придерживались на сто процентов. И это слабость Запада, что российская атомная промышленность не под санкциями, несмотря на то, что Путин является единственным террористом в мире, который захватил АЭС в заложники. В этом году должно быть сильное решение», – требовал Зеленский.