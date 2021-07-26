РФ больше не обвиняется. Германия и США поменяли свое отношение к Украине – киевский политолог

26.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США и Германия изменили свою позицию по Украине и «Минским договоренностям». Теперь Россия больше не называется главным виновником невыполнения соглашений, а Украине прямо навязывают формулу Штайнмайера, согласно которой граница c Россией передается под контроль после изменения законодательства и выборов в ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Зеленский не поймет, что эта манера уговаривать Запад «наклонить» Россию бесперспективна, что если ты хочешь обеспечить энергетическую безопасность нашей страны, то ты должен вести прямые переговоры с Москвой, а если хочешь обеспечить безопасность на границе с линией противостояния, должен вести прямые переговоры с представителями непризнанных республик. Если это понимание придет, тогда можно более спокойно смотреть в будущее…», – сказал Погребинский.

«Я считаю, что главное для Украины – это чтобы прекратилась война на востоке. И тут, мне кажется, что позиция Германии изменилась, позиция США в лице Белого дома и президента Байдена тоже сейчас такая, что сам Байден должен быть заинтересован, он же ставит условия, что вот, надо, чтобы Россия заключила договоренности на транзит и дальше через украинскую трубу. Если этого не получится, то Байден проиграл внутри своей страны, потому что его затюкают абсолютно», – отметил эксперт.

«А то, что изменилась позиция Меркель – не просто потому, что они заговорили, причем, дважды за последние полторы недели о том, что Украина должна ввести в законодательство формулу Штайнайера… Это принципиальная вещь, элемент «Минских соглашений. Раньше обычно это звучало так: главная обвиняемая сторона была Россия, сейчас дважды за последнее время было сказано, было дано понять украинскому руководству, что без начала имплементации этой формулы Штайнмайера, предполагающей, что должен быть разработан специальный закон для выборов на территории непризнанных республик. Меркель говорит: «Нам нужно, чтобы на тех территориях прошли выборы», – заявил Погребинский.