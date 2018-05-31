31.05.2018, Донецк, Александр Гусар

1 613 просмотров

РФ будет действовать тихо, но эффективно в случае наступления ВСУ

Российская Федерация не допустит военного поражения республик Донбасса в противостоянии с Украиной.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил известный сербский доброволец, воюющий в Донбассе, Деян Берич (позывной “Деки”).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«ПолитНавигатор»: На твой взгляд, с чем связано недавнее обострение под Горловкой?

Деян Берич: Не знаю, может наркотики, алкоголь, или что-то такое. Украинцы там попробовали прорваться, но как-то не получилось. Они потеряли много техники, очень много людей. Через несколько дней вы всё это увидите, когда наши ребята сделают снимки с квадрокоптеров. Это как раз те самые «Чебурашки», над которыми они смеялись очень сильно. Увидите, как они работают на самом деле.

«ПолитНавигатор»: Какова вероятность того, что Украина решится на серьёзное наступление?

Деян Берич: Ну я всегда говорил, что они не будут наступать, они будут провоцировать очень серьёзное обострение обстановки. Им заплатили деньги, и они должны это сделать. Но по своим потерям и по тому, что происходит, они понимают, что за это очень дорого придётся заплатить жизнями своих солдат. Поэтому они будут очень хорошо думать, что и когда сделать. Их припёрли к стенке, и они пойдут. Это было начало, они решили прощупать наши позиции, будет ли ответка. Они получили адекватный отпор и теперь думают, что делать дальше.

«ПолитНавигатор»: В последнее время украинская сторона распространила информацию о плане окружить Донецк при помощи так называемой петли. Взять господствующие высоты вокруг Горловки, в результате чего ополченцы будут вынуждены покинуть город. Насколько реален этот план?

Деян Берич: Они три года планируют окружить Донецк, и в прошлом это пробовали, три месяца старались, потеряли несколько тысяч солдат, и что сделали? Ничего, вообще ничего. Они забирают «серую зону», но они её занимают не в результате боя, а просто заходят на пустую землю, где вообще нет солдат. И даже в этом случае у них огромные потери, например, на Гольмовском, от наших снайперов. Хотя они этого и не признают, но у меня есть переписка министра, где он сам признаётся журналистам, сколько у них было потерь.

Сколько техники сейчас потеряли около Горловки, у них там каждый день пять, шесть, десять человек погибает. Они ничего не заняли и не займут. Так, могут продвинуться чуть вперёд, но мы их будем бить как всегда и выгонять назад. То, что они планируют и говорят, – это фантазии. Они до Москвы собирались дойти, а на самом деле ничего этого не случилось.

«ПолитНавигатор»: В преддверии предстоящего в России Чемпионата мира по футболу прогнозируется обострение, и то, что украинская сторона перейдёт в полномасштабное наступление. Как полагаешь, какие реальные действия может предпринять Киев в связи с этим событием?

Деян Берич: Это то, о чём мы только что говорили: вперёд они не пойдут, а если пойдут, то чуть-чуть. У них много, очень много людей и техники на передовой, это бесспорно. С одной стороны, это даёт им возможность перейти в наступление, с другой – чем больше техники, тем проще её уничтожать. У них сразу возникнут потери, паника, хаос, и всё – наступление закончится.

«ПолитНавигатор»: Если всё-таки Украина решится на полномасштабное наступление, как думаешь, что предпримет Россия?

Деян Берич: Честно сказать – не знаю, увидим. Но Россия заявила в СМИ, что не допустит здесь погромов и убийств мирных жителей. Если Украина серьёзно нарушит Минские соглашения и выдвинется вперёд, каков будет ответ России, никто не знает. Так же как никто не знал, что будет в Сирии. Просто Россия будет тихо работать, а потом всё удивятся: «О, что произошло, а никто и не ожидал». Здесь будет то же самое, если украинцы выдвинутся вперёд, они потом очень пожалеют. Поживём – увидим, но у нас есть желание, чтобы они пошли, раньше пойдут – раньше мы закончим эту войну.