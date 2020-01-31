РФ будет втягивать Украину в экономическую ловушку по белорусскому шаблону – Пекарь

31.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

В текущем году продолжится распад правящей украинской элиты на конкурирующие группы, подчиняющиеся разным центрам влияния.

К такому выводу на страницах киевского журнала «Новое время» приходит бизнесмен Валерий Пекарь, отвечая на вопрос, чего ждать Украине в 2020 году.

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«Продолжится распад правящей элиты на противостоящие группы, управляемые из разных центров. Рейтинг президента постепенно будет снижаться, как всегда на второй год. Это все неизменные, инвариантные тренды», – считает Пекарь.

Кроме того, по его словам, у Кремля имеется целый букет возможностей для влияния на украинскую ситуацию.

«Одни стратегии зависят от нарастания хаоса в Украине, чего можно добиться как морской блокадой, так и давлением с целью достичь мира на российских условиях (провести выборы на Донбассе до вывода войск, вручив Украине политическую бомбу), либо же информационными атаками на слабеющего президента Зеленского», – полагает автор.

При этом он полагает, что у президента РФ Владимира Путина есть в запасе и противоположная стратегия — постепенное втягивание Украины в российскую экономическую орбиту на фоне замороженного конф­ликта.

«Украинский президент хочет мира, и он его будет получать по кусочкам на российских условиях, без резких движений, так, чтобы не возбудить гражданское общество. Комбинируя давление и уступки, Россия в этом сценарии будет втягивать Украину в экономическую ловушку по белорусскому шаблону. Для этого правительство заменят на более гибкое и пророссийское (придут умеющие интегрироваться с РФ бывшие «комсомольцы»), а предохранители против проникновения российских денег в экономику исчезнут. Важно подчеркнуть, что у Кремля большой выбор стратегий, а у Банковой нет ни одной.