РФ даст решительный отпор вашингтонскому обкому – Климов

Россия намерена налаживать тесное взаимодействие с Китаем, странами СНГ, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока в борьбе с экстремистским Западом.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подтверждает, что РФ стремится к активному сотрудничеству с дружественными государствами.

«Мы заинтересованы в самом широком сотрудничестве в рамках парламентской дипломатии со всеми странами, которые разделяют общепринятые нормы международного права, в том числе, положения о невмешательстве извне в суверенные дела государства. На этом направлении происходит активный обмен информацией со странами СНГ, Китаем, рядом стран ОСЕАН, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», – рассказал Климов.

Он подчеркнул, что Западный мир и не скрывает намерения организовать в России госпереворот и установить собственный протекторат.

«Пресловутый вашингтонский обком не собирается менять свои агрессивные антироссийские настроения. Буквально три дня назад, представитель натовского Атлантического совета (нежелательной организации, по закону РФ, никому не рекомендую с ними иметь дело) мистер Андрес Ослунд публично заявил, что «российское руководство является самой большой угрозой и, вероятно, останется таковой до тех пор, пока не потеряет власть». По словам Ослунда, «Запад должен способствовать достижению этой цели».

Кстати сказать, не только – он один, не только Атлантический совет. Только что, мне принесли новый материал, в сенате США некая сенаторша Шейхин: «В США поддерживают Алексея Навального и всех тех, кто в России борется с Путиным». Какие тут еще нужны доказательства?..», – отметил он.