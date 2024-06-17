РФ эффективно поглощает Украину по кускам и решила главный для себя вопрос

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Россия на Украине использует эффективную для себя тактику мелких шагов.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия на Украине использует эффективную для себя тактику мелких шагов. Об этом в эфире...

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«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать шаг определенный, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия – значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок. Именно эта политика мелких шагов достаточно эффективна с точки зрения Российской Федерации.

В тактическом плане, даже в стратегическом, она решила для себя вопрос на земле. То есть сухопутный коридор в Крым пробит. Крым является сегодня одним из основных элементов этих всех боевых действий, там сосредоточены и определенные тыловые структуры, базы и так далее», – заявил Бондаренко.

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