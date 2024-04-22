«РФ эффективно преодолела санкции»: Буданов оправдывается за несбывшийся прогноз

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Россия накопила достаточно серьезный запас ракет для ударов по Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью ВВС-Украина заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск и внесенный в реестр террористов и экстремистов.

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Ему напомнили, что еще в прошлом году он утверждал, что русских заканчиваются ракеты, но, тем не менее, удары продолжаются.

«А они их накопили. Смотрите, больше года не было ни одного удара по энергетике. Ну вполне понятно, что при наличии производства они немного их накопили. Они особенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Но пока он активно не применяется», – сказал Буданов.

При этом он уверяет в России «серьезно исчерпали свои запасы» по ракетам, запускаемым с самолетов.

«Да, они могут нанести еще несколько серьезных ударов, но не бесконечно», – успокаивает глава военной разведки Украины.

У него поинтересовались, кто помогает России в производстве ракет.

«А кто помогает? Никто не помогает, они сами работают. Они достаточно эффективно преодолели санкции, обход санкций и так далее», – признал начальник ГУР.

По его словам, западные комплектующие в Россию «как шли, так и идут».

При этом он отметил, что Китай не передавал РФ готовое оружие и не планирует этого делать.

«Компоненты, микрочипы, сейчас пошли станки [из КНР] – но все это в лучшем случае товары двойного использования, это тоже нужно понимать. Так же, как вот вы сами говорили – европейские, западные, как говорится, чипы, механизмы, агрегаты. К сожалению, это все есть», – сокрушается Буданов.