РФ готова ограничиться всем Левобережьем, Одессой и Николаевом – Бортник

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Известно, что Россия даёт сигналы США, что готова ограничиться разделом Украины по Днепру, включая Левобережье Киева, плюс Одесской и Николаевской областями.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По коммуникации с моими американскими коллегами, складывается впечатление, что Россия даёт сигналы в США, что она готова ограничиться. Но она готова ограничиться Левобережьем Днепра и Одесской и Николаевской областью. То есть, включая левобережную часть Киева. Я не знаю, я допускаю, что, возможно, такой сценарий сегодня Россия может предлагать США. Потому что я слышу от американских партнёров эту идею, она у них не могла сама по себе возникнуть, слишком она российская по характеру. Это очень хорошо надо знать землю, чтобы эта идея могла возникать», – рассуждал он.

«Да [«38 параллель»] по Днепру, разделяя Киев, и хотят полный контроль над Одесской и Николаевской областями на Правобережье Днепра. Это я говорю своё ощущение, что я сейчас чувствую в коммуникации с коллегами. [Американцы] дают понять, что, возможно, Россия согласилась бы на такой сценарий. Но этот сценарий нам неприемлем, и война продолжается», – поделился Бортник.