04.09.2018, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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РФ и Белоруссия будут искать компромисс по топливу: Загвоздка в Украине

Вопрос перепродажи топлива из Белоруссии на Украину станет предметом поиска компромиссов в ходе переговоров белорусского и российского руководства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил  РФ, ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Так эксперт прокомментировал заявление Минфина РФ о том, что экспорт готовых нефтепродуктов из России в Белоруссию в следующем году уменьшится  почти в десять раз – до 100-300 тысяч тонн в год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина экспортировала из России по выгодным ценам 1,4 млн тонн нефтепродуктов в 2017 году, а в 2018 – уже 2,1 млн тонн.  Примерно на столько же увеличилась продажа из Белоруссии на внешние рынки – в хабы дальнего зарубежья. Оттуда они поступают в Польшу и на Украину», – сказал Юшков.

По его словам, такая ситуация не устраивает часть российских чиновников. Кроме того, в России недовольны тем, что Белоруссии качает нефть через прибалтийские, а не через российские порты.

«У министров, которые отвечают за это, логика простая: давайте запрем нефтепродукты на внутреннем рынке, и тогда не будет подорожания. Это простой выход из ситуации», – пояснил Юшков логику российских чиновников.

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