Саммит в Самарканде: ШОС превращается в блок, альтернативный Западу

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Начался эпохальный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. ШОС буквально на глазах превращается в блок, становящийся альтернативой Западу.

Именно с желанием сорвать или усложнить проведение мероприятия и были организованы англосаксами недавние провокации на армяно-азербайджанской границе, которые чуть не превратись в настоящую войну, начались перестрелки на границах Таджикистана и Киргизии, а также Пакистана и Индии. Но, несмотря на все эти операции британских и американских спецслужб, саммит демонстрирует решимость главных лидеров продолжить начатое дело.

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Главной темой первого дня мероприятия, по моему мнению, стало подписание Ираном меморандума о вступлении в ШОС. Это во многом изменило соотношение сил в организации и в регионе в целом, так как присоединение Тегерана резко усилило позиции сторонников превращения альянса в более структурированное и крепкое объединение, которое не должно ограничиваться только экономикой.

Это было наглядно продемонстрировано во время встречи Владимира Путина с Эбрахимом Раиси на полях саммита, когда иранский президент заявил, что американские санкции против России и Ирана не достигнут цели и не позволят разрушить отношения между двумя странами.

«Мы не признаём и никогда не будем признавать эти санкции и будем укреплять и развивать наши отношения с Российской Федерацией в торгово-экономической сфере. Вы знаете, как раз взаимные отношения между такими странами, как Россия и Исламская Республика Иран, которые попадают под американские санкции, – это то, что может укреплять наши связи, это то, что может претворить в жизнь наши достижения, наши договорённости», – отметил Раиси.

И действительно – подключение исламской республики теперь открывает новые возможности, в особенности в деле развития южного стратегического маршрута, соединяющего Россию с Индией, ведь коридор как раз пролегает через территорию Ирана. Более того, с этим присоединением блок превращается в Индо-Тихоокеанский, меняя масштаб и геополитическую ценность всего объединения.

Тем самым укрепляются и военно-политические связи, которые доказываются обменом технологиями и поддержкой друг друга на Южном Кавказе. Ведь известно, что именно благодаря общей позиции Москвы и Тегерана удаётся сдерживать экспансию Турции в Закавказье, сохранять пока территориальную целостность Армении и противостоять планам НАТО проникнуть в Прикаспийский регион.

Такой игрок как раз укрепляет общую конструкцию и становится важным стратегическим союзником, который будет поддерживать предлагаемые Россией те или иные инициативы и решения в рамках организации. Подобная интеграция создает основу и для урегулирования противоречий и конфликтов Тегерана с арабскими странами, так как ведущие государства-монархии Персидского залива также изъявили желание присоединиться в перспективе к ШОС.

При этом вторая за год встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином еще раз показала всем двуцентричность организации, когда именно эти две державы определяют повестку и дальнейшую трансформацию объединения.

Оба лидера пришли еще раз к выводу, что их видение ситуации в мире и общие подходы не изменилось.

Так, российский президент поблагодарил председателя КНР за «сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом», и в свою очередь твёрдо заверил в поддержке принципа «одного Китая».

Если переводить с дипломатического языка было дано понять, что Пекин таким образом солидарен с позицией Москвы по проведению СВО, а российское руководство однозначно поддерживает китайских коллег в деле удержания Тайваня в составе единой державы и выступает против американских провокаций.

Кроме этого, Путиным еще раз демонстративно была раскрыта деструктивная роль США и их сателлитов, стремящихся любыми способами сохранить собственную гегемонию в мире:

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете».

В ответ китайский лидер подтвердил, что готов с Россией, как с полноправным союзником, отстраивать такой новый мир как раз на базе ШОС.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», – указал Си Цзиньпин.

Это очень важное заявление, так как по сути на полях саммита оформился настоящий Союз двух держав, и Поднебесная устами своего председателя признала Россию в качестве равноценного участника в деле создания альтернативного Западу блока.

И сразу после этой встречи они оба поспешили усилить новую конструкцию, проведя трёхстороннюю встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, на которой прямо и ребром поставили перед ним вопрос вхождения этой страны в ШОС.

Дело в том, что, как и в истории с Казахстаном, в Монголии сильны позиции американского капитала и существует серьёзное политическое влияние Запада.

А тем временем именно через территорию этой страны пролегает стратегическая железная дорога, которая будет модернизирована при участии российских специалистов, а также может быть проложен и новый стратегический маршрут, соединяющий две сверхдержавы.

Кроме этого богатства Монголии могли бы послужить на благо общего развития. Поэтому в интересах Москвы и Пекина, да и всех стран организации, как можно скорее включить Улан-Батор в единую семью народов.

Видимо это и будет сделано, как и произведена дедолларизация взаимной торговли, о которой на встрече с монгольским руководителем упомянул Владимир Путин, показав позитивную тенденцию.

«Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам I квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%», — указал российский президент.

И это не случайно, так как все страны участницы ШОС уже договорились ранее об отказе от западных резервных валют во взаиморасчетах, создали межбанковскую ассоциацию и как раз сейчас в Самарканде и будет решен вопрос либо о введении юаня в качестве наднациональной валюты, либо временной электронной денежной единицы, предложенной экономистом Глазьевым.

Кроме этого на саммите произошло еще одно очень знаковое событие. Фактически мы наблюдаем восхождение нового лидера бывшей советской Средней Азии в лице Узбекистана. Очевидно, что Москва и Пекин приняли по этому поводу консолидированное решение, что отражается во многих факторах.

В частности, Узбекистан и Китай подписали соглашение на 15 миллиардов долларов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества. Эти средства, помимо еще одного кредита в 500 миллионов долларов в юанях, пойдут на развитие собственной индустрии, аграрного сектора и инфраструктуры, что даст неоспоримые преимущества Ташкенту и огромный толчок экономике.

Узбекистан станет еще и центром по проведению различных региональных форумов, а производственная кооперация с Россией только усилится.

И как важный символ – Владимир Путин лично наградил Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского, что является очень важным фактором особого расположения. Примечательно, что Касым-Жомарт Токаев отказался от получения данной награды от рук российского лидера, что также является показательным.

Важной договоренностью является еще и то, что в октябре президенты Казахстана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и России проведут II Каспийский экономический форум, где также будут закреплены многие договоренности, достигнутые на саммите ШОС в сфере энергетики, транспортных маршрутов, развития промышленности и производственной кооперации.

Самое важное, что Россия и Иран обозначат свои интересы и нивелируют попытки Запада выстроить транскаспийский маршрут, который якобы не будет контролироваться Москвой.

При этом в первый же день ШОС последовала и первая реакция Вашингтона, которого не устраивает уменьшение роли доллара в мировой торговле. В ответ на стремление введение собственных платёжных систем Белый дом пригрозил введение санкций в отношении турецких банков, которые стали работать с российской системой «МИР».

Правда, не смотря на громадные перспективы, уже бросаются в глаза противоречия, которые необходимо сейчас же решать. Это как раз необходимость выведения Монголии и Казахстана, а также других кандидатов на вступление в организацию, из-под экономического и политического влияния Лондона и Вашингтона.

ШОС должна предложить комплекс реформ с рекомендациями по демонтажу инструментов внешнего влияния в лице МВФ, Всемирного и Европейского банков, а их консультанты должны быть удалены из правительств.

Поэтому тема достижения такого внутреннего единства должна быть выдвинута на первый план, как и решительная поддержка и солидарность в выполнении общих задач. Только при этих условиях процесс укрепления ШОС ускорится многократно.