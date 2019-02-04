«РФ и НАТО были на грани большой войны» – новые подробности керченской провокации

04.02.2019, Москва, Владимир Гладков

В ходе провокации, когда корабли ВМС Украины пытались прорвать российскую границу возле Керченского пролива, авиация НАТО проводила разведку российских радиолокационных станций.

Об этом в эфире канала «PolitWera» рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Миссия ОБСЕ и несколько военных экспертов очень серьёзно занимались инцидентом, произошедшим в районе Керченского пролива, и оказалось, что свои действия украинские военные моряки согласовали с НАТО. И это очень печально.

Когда несколько военных кораблей Украины вошли и начались эти непонятные кошки-мышки с российской береговой охраной, и всё это закончилось печально для украинской стороны, то оказалось, что в это время самолёты электронной воздушной разведки «Авакс» НАТО, их было до четырёх штук, поднимались в воздух практически синхронно с тем, как украинские корабли двигались в сторону Керчи.

Они летели по определённой траектории, которая им позволяла засекать действия российских радиолокационных станций. На военном языке такие операции называются «probing», чтобы определить точки, в которых находятся российские РЛС, зоны их действий, какие цели они способны захватывать и прочее», – рассказал политолог.

«Информация по части самолётов НАТО говорит об очень многом. Первое, о том, что НАТО и Украина каким-то образом координировали свои действия. Второе, что создаётся опасный прецедент, когда НАТО косвенно втягиваются в прямой конфликт с Россией, потому что речь уже идёт не о конфликте в «серой зоне» между ЛДНР и ВСУ, а о том, что украинские корабли вошли в непосредственный боевой контакт с российскими кораблями, и при этом сопровождались натовскими самолётами.

То есть, теоретически можно очень легко предположить, что российская сторона имела полное право применить оружие против самолётов, которые подавляли или засекали их средства радиолокационных защит. А это уже означает прямой конфликт НАТО и России. А это уже чревато, действительно большой войной.

И то, что с этим играются украинские политики, и у них на поводу идут НАТО, это очень опасно. Они даже не понимают, что находились на грани большой войны», – добавил Александр Сосновский.