РФ лишь тренировалась. Начинается реальный кошмар для Украины на море

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Усиление мер безопасности в Азовском море и периодическое перекрытие судоходства в Керченском проливе было лишь тренировкой перед возможной тотальной блокадой морских портов Украины со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет бывший крымский экономист, эксперт Майдана иностранных дел Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клименко, в этом году Россия под различными предлогами будет перекрывать движение судов в украинские порты не только в Азовском, но и в Черном море.

«Мы почти уверены в том, что «Азовский кризис» – это была «тренировка». В 2020 году дальнейших действий РФ по созданию препятствий судоходству в украинские порты нужно ожидать не только в Азовском, но и в Черном море. Азовский морской экспорт из украинских портов – лишь малая часть по сравнению с экспортом из многочисленных одесских, николаевских и херсонских портов.

Главные экспортно-импортные пути Украины находятся в Черном море и ведут из Босфора… Поэтому логично прогнозировать сценарий, когда РФ начнет по «азовской технологии» задерживать для осмотра суда, идущие в или из портов Черноморска, Одессы, Николаева и Херсона», – пишет Клименко.

Как пример он приводит недавнее перекрытие судоходства на большой части акватории Черного моря, которое произошло в начале этого года во время совместных учений Северного и Черноморского флотов РФ. Для того, чтобы противодействовать России, по словам эксперта, у Украины недостаточно сил и средств, поэтому она должна уже сейчас запросить поддержку НАТО.

«В 2020 году Украине, возможно, придется прибегнуть к военному сопровождению коммерческого судоходства или патрулированию международных морских путей в Черном море и пригласить к этому корабли стран НАТО . Оптимально для этого создать в Черном море специальный военно-морской формат «операции по поддержанию свободы судоходства», – считает эксперт.