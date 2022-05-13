РФ может уничтожать нас ещё полтора года – украинский политолог

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Новости Украины

Ресурсов России хватает, чтобы безболезненно для своей экономики вести войну на Украине года полтора, в то время как украинское правительство до сих пор не перевело страну на военные рельсы.

Об этом в эфире YouTube-канала «CEO club Ukraine» заявил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, в 2014 году тот же Романенко уверял, что санкции Запада «развалят Россию за несколько месяцев».

«Советская техника, которой мы отбивались, отбиваемся, она постепенно выбивается, истощается, уменьшаются запасы боеприпасов. Соответственно, для нас важно заместить это всё другими более современными образцами вооружения. Либо же натовскими стандартами для того, чтобы получить доступ к тем запасам боеприпасов, которые есть на Западе», – объяснял Романенко.

Он добавил, что РФ может позволить себе вести войну на Украине без особого напряжения.

«У нас многие думают, что Россия может рухнуть в ближайшие месяцы, но это не так», – констатировал политолог.

«У них огромный запас прочности по финансам, они получают сверхдоходы от энергоресурсов, и они налаживают серый импорт по запрещённым компонентам сегодня», – согласился собеседник Романенко директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

«Да. Это одна из ключевых проблем, потому что, если они тратят около миллиарда в сутки на войну, то зарабатывают порядка полутора миллиардов в день за счёт высоких цен на рынке энергоносителей. По сути, войну они окупают. А во-вторых, у них ещё есть неиспользованные ресурсы в кубышке, которые закладывались раньше. По сути, это означает, что Россия где-то имеет на год–полтора, точно у неё есть запасы, которые позволят ей вести войну на Украине без значительных последствий с точки зрения того, что экономика обрушится», – рассказал Романенко.

Однако кроме внешних угроз, он отметил, что есть и внутренние проблемы на Украине, связанные с тем, что правительство работает так же, как и работало до 24 февраля, не учитывая военного положения.

«Я считаю, что позитивный ответ на это вопрос лежит в плоскости форматирования Зеленским экономического блока, который сегодня полностью провален. Провалы заключаются в том, что у нас нет осмысленной политики в связи с теми рисками и угрозами, которые появились после 24-го февраля. Как следствие это приводит к тому, что Кабмин действует в реактивном режиме на проблемы, которые постоянно появляются. Он не перестроился на рельсы военного времени. У нас нет военного Кабмина, который бы действовал очень быстро, жёстко, директивно в каких-то моментах», – признал политолог.