РФ не будет присваивать статус УБД военным ЛДНР с российскими паспортами

Военнослужащим ЛДНР с российским гражданством пока не будет присваиваться в РФ статус ветеранов боевых действий.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«На сегодняшний день все военнослужащие РФ, те добровольцы, граждане РФ, которые принимают участие в военных действиях, абсолютно защищены и являются участниками СВО, ветеранами боевых действий. Военнослужащие вооруженных формирований ЛДНР на сегодняшний день являются военнослужащими других государств – признанных нами субъектов международного права.

Поэтому признание их ветеранами боевых действий сейчас не совсем корректно. Нужна дополнительная проработка с МИДом и межправительственное соглашение. Эта работа организована», – сказал Картаполов.