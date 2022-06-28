РФ не будет присваивать статус УБД военным ЛДНР с российскими паспортами
Военнослужащим ЛДНР с российским гражданством пока не будет присваиваться в РФ статус ветеранов боевых действий.
Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«На сегодняшний день все военнослужащие РФ, те добровольцы, граждане РФ, которые принимают участие в военных действиях, абсолютно защищены и являются участниками СВО, ветеранами боевых действий. Военнослужащие вооруженных формирований ЛДНР на сегодняшний день являются военнослужащими других государств – признанных нами субъектов международного права.
Поэтому признание их ветеранами боевых действий сейчас не совсем корректно. Нужна дополнительная проработка с МИДом и межправительственное соглашение. Эта работа организована», – сказал Картаполов.
Госдума РФ приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине 23 марта. Тогда же был поднят вопрос о присвоении такого же статуса военнослужащим ЛДНР. Соответствующий законопроект был направлен Госдумой в правительство 7 апреля.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.