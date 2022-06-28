РФ не будет присваивать статус УБД военным ЛДНР с российскими паспортами

28.06.2022  13:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Военнослужащим ЛДНР с российским гражданством пока не будет присваиваться в РФ статус ветеранов боевых действий.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Военнослужащим ЛДНР с российским гражданством пока не будет присваиваться в РФ статус ветеранов боевых...

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«На сегодняшний день все военнослужащие РФ, те добровольцы, граждане РФ, которые принимают участие в военных действиях, абсолютно защищены и являются участниками СВО, ветеранами боевых действий. Военнослужащие вооруженных формирований ЛДНР на сегодняшний день являются военнослужащими других государств – признанных нами субъектов международного права.

Поэтому признание их ветеранами боевых действий сейчас не совсем корректно. Нужна дополнительная проработка с МИДом и межправительственное соглашение. Эта работа организована», – сказал Картаполов.

Госдума РФ приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине 23 марта. Тогда же был поднят вопрос о присвоении такого же статуса военнослужащим ЛДНР. Соответствующий законопроект был направлен Госдумой в правительство 7 апреля.

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