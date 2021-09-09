«РФ оказалась права. Немецкая «зеленая революция» проваливается» – Рар

Канцлер Германии Ангела Меркель совершила роковую ошибку, приняв решение перевести экономику страны на возобновляемые источники энергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия оказалась права. Немецкая «зеленая революция» проваливается. Это стало ясно за несколько дней до немецких выборов. Германии позарез нужно сырье – для производства полупроводников, чипов, батарей и т. д. Без них нет технологий для солярной и ветреной энергии. Без них нет электромоторов. А сырья нет в достаточных количествах. Чтобы его заполучить, нужно дружить с Китаем, Россией, странами Латинской Америки и Центральной Африки. А они не демократичны, Запад хотел от них дистанцироваться.

Полного отказа от «грязных» углеводов в Европе уже не будет. Для зеленых революционеров это превратная новость», – отмечает эксперт.

Он добавляет, что вдобавок ко всему в Германии резко подорожала энергия и заканчиваются запасы природного газа в хранилищах.

«Правительство понимает, что если оно откажется от угля, то позарез нужны новые газовые электростанции. Альтернативными источниками, водородом европейскую промышленность никак не обеспечить. Соседи Германии поругивают немцев за их зеленый фундаментализм. Французы предлагают всем вернуться к атомной энергии. Поляки не хотят отказываться от угля. Меркель совершила стратегическую ошибку при попытке слишком быстро перейти на возобновляемые источники», – считает политолог.

«Думаю, Россия из всего этого делает нужные выводы. Самодостаточность европейского энергетического рынка – иллюзия. Будут теперь открываться совсем новые (или старые) формы сотрудничества», – прогнозирует Рар.