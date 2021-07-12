«РФ плюнула на внешнюю политику. Москве пора ставить на других» – Монтян

12.07.2021, Киев, Игорь Петров

Условно пророссийские политические силы проиграли парламентские выборы в Молдове из-за низкой явки своих избирателей и пассивности российской внешней политики Москвы.

Об этом к комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила киевский юрист Татьяна Монтян.

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«В Молдове получилась такая же печалька, как и в Армении: у людей был выбор голосовать за условно пророссийских, которые просто галимые дерибанщики и на самом деле ничего не сделали для интеграции с Россией, или голосовать за соросят. И пророссийские армяне и пророссийские молдаване и просто тупо не пришли на выборы. Зато соросята пришли дружно, поэтому и такие результаты», – отметила юрист.

«Наверное, России пора делать выводы и ставить всё-таки на кого-то другого, а не на вкрай прорвавшихся якобы про российских деятелей, которые по факту ни капельки не пророссийские, а обыкновенные дерибанщики, затрахавшие свой народ до самых печенок. Но Россия просто плюнула на внешнюю политику, вот и всё. России ничего не интересно. Зато Западу очень интересно и Западу добивается успехов, и это при том, что и в Армении и в Молдавии огромное количество пророссийских избирателей. Но они просто не пришли на на выборы и не стали голосовать за такую мразь, как Кочарян и Додон. Зато проголосовали все прозападные избиратели», – сказала Монтян.