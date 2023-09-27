«РФ по дронам обошла Украину на повороте» – израильский военный эксперт

Отставая в начале СВО, Россия смогла сравняться и обогнать Украину в плане применения боевых дронов, наладив поставки и производство.

Об этом в эфире меджлисовского пропагандистского канала «ATR» заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в российско-украинском противостоянии в том, что если в начале войны у Украины было преимущество, потому что Россия недостаточно в количественном аспекте вложилась в дроны, в принципе, на уровне отдельных образцов у них было практически всё, что нужно – и разведывательные, и ударные, и другие, но их было крайне мало.

Уже через несколько месяцев после начала войны Россия обратилась к Ирану, который, в отличие от России, ещё с 80-х годов делал очень большие усилия конкретно в области дронов, он имеет всю возможную линейку во всех видах, при том, что он всё это делал в условиях международных санкций, поэтому Иран насколько можно закрыл России эту нишу беспилотников.

Но за последние, как минимум, полгода мы видели собственное российское усиление производства, резкое усиление производства и применения дрона «Ланцет» дальностью 50 км, последнее время мы видим уже новые изделия, как минимум, до 70 км, и вся эта тема FPV-дронов.

То есть, в общем и целом, если у Украины в начале войны было преимущество по дронам, сейчас мы видим, что Россия уже, что называется, обошла Украину на повороте, и раскручивание всего этого производства, применения больше – здесь тоже Украине надо эту тему раскручивать», – сказал Гендельман.