«РФ по дронам обошла Украину на повороте» – израильский военный эксперт
Отставая в начале СВО, Россия смогла сравняться и обогнать Украину в плане применения боевых дронов, наладив поставки и производство.
Об этом в эфире меджлисовского пропагандистского канала «ATR» заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Проблема в российско-украинском противостоянии в том, что если в начале войны у Украины было преимущество, потому что Россия недостаточно в количественном аспекте вложилась в дроны, в принципе, на уровне отдельных образцов у них было практически всё, что нужно – и разведывательные, и ударные, и другие, но их было крайне мало.
Уже через несколько месяцев после начала войны Россия обратилась к Ирану, который, в отличие от России, ещё с 80-х годов делал очень большие усилия конкретно в области дронов, он имеет всю возможную линейку во всех видах, при том, что он всё это делал в условиях международных санкций, поэтому Иран насколько можно закрыл России эту нишу беспилотников.
Но за последние, как минимум, полгода мы видели собственное российское усиление производства, резкое усиление производства и применения дрона «Ланцет» дальностью 50 км, последнее время мы видим уже новые изделия, как минимум, до 70 км, и вся эта тема FPV-дронов.
То есть, в общем и целом, если у Украины в начале войны было преимущество по дронам, сейчас мы видим, что Россия уже, что называется, обошла Украину на повороте, и раскручивание всего этого производства, применения больше – здесь тоже Украине надо эту тему раскручивать», – сказал Гендельман.
При этом, по его словам, даже в условиях санкций России проще добывать необходимые составляющие, чем Украине.
«С украинской стороны у специалистов, которые этим занимаются, и на фронте, всё больше звучат голоса, что Украина отстаёт, нужно подстегнуть это производство, тем более, что Китай сейчас не полностью, но, как минимум, ограничил экспорт дронов. Так как Украина в основном закупала в частном порядке, Россия, даже если формально попадает под те же ограничения, то нельзя сомневаться, что Россия из Китая может добыть то, что им нужно, с большей лёгкостью, чем Украина», – отметил он.
«Поэтому вся эта тема дронов последние полгода, как минимум, должна беспокоить Украину гораздо больше, чем раньше, потому что преимущество потеряно. Если так пойдёт дальше, то, что Россия обошла на повороте, и если этот разрыв будет увеличиваться, то ничего хорошего по мере войны дронов это Украине не сулит», – предупредил эксперт.
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