РФ показала, что способна пробивать лучшую защиту украинских ТЭС – репортаж DW

Игорь Шкапа.  
14.01.2026 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 149
 
Россия прицельно уничтожают системы, отвечающие за распределение электроэнергии в приграничных регионах Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в репортаже Deutsche Welle (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил директор энергетических программ «Украинского института будущего» Андриан Прокоп.


Он говорит, что одной из особенностей последних атак ВС РФ стали удары по объектам систем распределения в прифронтовых и приграничных регионах.

«То есть, начиная от Черниговщины, грубо говоря, до Одессы, это такой полукруг. Там просто прицельно выносят объекты операторов систем распределения. Это то, что уже отвечает за передачу, распределение напряжения к потребителям», – сказал эксперт.

В репортаже, не называя локацию, но, по всей видимости, речь идет о киевском регионе, показали одну из неоднократно поврежденных ранее станций, отметив, что последний удар стал наиболее мощным.

«Сначала – баллистические ракеты, впоследствии – «Шахеды». Перехватить такое количество целей для ПВО было не по силам. Полностью накрыть бетоном всю электростанцию, как та, что за мной, просто нереально. К тому же это маловероятно еще и потому, что Россия уже доказала: она готова тратить миллионы долларов на баллистические ракеты, способные пробивать даже самые лучшие обычные средства защиты», – рассказывает на фоне разрушенной станции репортер Николас Коннолли.

