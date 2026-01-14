РФ показала, что способна пробивать лучшую защиту украинских ТЭС – репортаж DW

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия прицельно уничтожают системы, отвечающие за распределение электроэнергии в приграничных регионах Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в репортаже Deutsche Welle (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил директор энергетических программ «Украинского института будущего» Андриан Прокоп.

Он говорит, что одной из особенностей последних атак ВС РФ стали удары по объектам систем распределения в прифронтовых и приграничных регионах.

«То есть, начиная от Черниговщины, грубо говоря, до Одессы, это такой полукруг. Там просто прицельно выносят объекты операторов систем распределения. Это то, что уже отвечает за передачу, распределение напряжения к потребителям», – сказал эксперт.

В репортаже, не называя локацию, но, по всей видимости, речь идет о киевском регионе, показали одну из неоднократно поврежденных ранее станций, отметив, что последний удар стал наиболее мощным.