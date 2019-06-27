РФ пошла на односторонний дружественный шаг в отношении украинских товаров

27.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Восстановление транзита украинских товаров через территорию России принесет бюджету Украины миллиарды. Это дружественный шаг навстречу новому украинскому руководству со стороны РФ, теперь очередь за президентом страны Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия со своей стороны сделала односторонний шаг, разрешила транзит. К сожалению, я не услышал никакой позитивной реакции украинских властей. Зеленский вообще никак не отреагировал, как и его команда. А для Украины это дополнительные миллиардные поступления в бюджет. Но мы не услышали одобрения. Кабмин отреагировал новыми санкциями. То есть украинская власть сегодня – и президентская новая – продолжают настаивать на санкциях, на ограничении экономических отношений… То, что делает сегодня Россия, предполагает какие-то ответные шаги», – заявил Суслов.