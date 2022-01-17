РФ постоянно «разводят» на мировой арене, пора менять стратегию – московский эксперт

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Россию регулярно втягивают в разного рода непопулярные, бессмысленные инициативы и переговоры, поэтому Москве пора начинать менять свою внешнюю политику и руководствоваться собственными интересами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние движения руководства Армении, переговоры с Турцией – все дают этому позитивную оценку. А я с точки зрения интересов России не вижу здесь позитива. Потому что в Армении сегодня нет однозначного, целостного субъекта власти. И то, что делает правительство Пашиняна, вызывает раздражение у значительной части общества. С другой стороны, я фиксирую некоторую шизофреническую политику руководства Армении, в том числе в той ситуации, которая сложилась в отношениях Армении, Турции и Азербайджана. Поэтому я не испытываю позитива в отношении инициативы Пашиняна в направлении каких-то переговоров без предусловий с Турцией», – сказал он.

Владимир Лепехин подчеркнул, что сейчас Турция является фактически победившей стороной, и она получает все дивиденды от любых переговоров.

«Фактически, Россию вовлекли в этот переговорный процесс в качестве посредника. А на самом деле получилось прикрытие – Пашинян, который проводит очень непопулярные меры в отношении Турции, заручился поддержкой России. И тем самым переложил часть ответственности своей непоследовательной политики на РФ. То, что российское руководство очень легко разводить – мы все это прекрасно знаем. И Азербайджанское руководство разводит Россию, и армянское руководство переносит некоторые свои непопулярные меры на якобы согласование с российским руководством. То есть, ситуация запутывается ещё больше», – отметил эксперт.

Он добавил, что России пора кардинально менять свою внешнюю политику, и начинать руководствоваться собственными интересами.

«Россия стоит на пороге смены своей внешней политики. Я давно говорю, что концепция мягкой силы давно устарела и не отвечает никаким современным требованиям. Вместо этого должна быть принята концепция «Россия – сильный миротворец», как вариант. Потому что возрастает роль миротворческих функций на значительном евразийском пространстве России», – сказал Лепехин.

По его мнению, России необходимо отходить от роли прослойки в разного рода бессмысленных переговорах.

«Эффективность российского участия в любых переговорах и конфликтах появится только в том случае, если у России появится стратегическая линия, в рамках которой уже меньше будет каких-то отсылов к каким-то западным переговорным форматам. Сама ситуация требует от России большей активности. И в такой ситуации, которая складывается на Южном Кавказе, мы должны исходить, прежде всего, из интересов РФ, её влияния в этом регионе… А так получается, что всё время наши чиновники идут на поводу у каких-то других интересов – Азербайджана, руководства Армении, Турции. Это тупиковый путь. Только при наличии ясной, целостной позиции России и повышение роли ОДКБ может привести к какому-то позитивному результату», – резюмировал эксперт.