РФ предложено официально объявить наследницей Российской империи

23.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Новый вариант Конституции должен предусматривать упоминание о том, что нынешняя РФ является не только преемницей СССР, но и Российской империи.

Об этом на собрании в Москве заявил глава общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев – бизнесмен, которого в СМИ называли одним из главных спонсоров Русской весны.

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Выступающий пояснил, что сегодняшний Основной закон не учитывает тысячелетней истории страны, а Россия будто бы наследница только Советского Союза.

«Будущее наше возможно только в том случае, если мы научимся уважать свою историю. Уважать как историю Советского Союза, безусловно, с Великой Победой. Так и историю Российской империи с десятками великих побед, случившихся за тысячу лет. Если мы говорим об исторической памяти, мы не должны ограничиваться только 9 мая 1945 года, пусть это и священная дата для нас. Но у нас есть и другие священные даты. Если бы не было победы в войне 1812-14 годов, если бы не было побед на Куликовом поле, кто жил бы на этой земле? Все эти победы являются нашим историческим наследием и достоянием», – сказал Малофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Двуглавый орел» также заявил, что поправки к Конституции должны стать инструментом для закрепления русского народа в Основном законе страны. Это касается и упоминания Бога, предложенного Патриархом Кириллом.