РФ предложили ответить улицами «Гиви» и «Моторолы» на Дудаева в Киеве

28.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов попросил мэра Киева Виталия Кличко переименовать улицу Искровскую в честь покойного главаря чеченских боевиков Джохара Дудаева.

Об этом он написал в своем блоге, а также отправил письменное обращение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Исмагилова, Дудаев известен своей поддержкой украинской независимости и стремления «к свободе».

«Обращаемся к вам по вопросу о переименовании улицы в Киеве в честь Джохара Дудаева. Призываем Вас поддержать такое предложение, и проголосовать ее в сессионном зале.

В честь Джохара Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах мира. Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины», – написал Исмагилов.

По мнению военного журналиста Александра Коца, в случае, если киевские власти удовлетворят просьбу муфтия, в России должны появиться улицы лидеров донецкого ополчения – Арсена Павлова (позывной «Моторола») и Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

«Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов попросил мэра Киева Виталия Кличко переименовать одну из улиц столицы в честь Джохара Дудаева. Странно, что эта гениальная мысль на Украине пришла аж на седьмой год «войны с Россией». Надо, безусловно, ответить улицами Арсена Павлова и Михаила Толстых».

Интересно, что во Львове с 1996 года уже существует улица Джохара Дудаева, которая ранее называлась в честь российского поэта Михаила Лермонтова.