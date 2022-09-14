«РФ пришла и ушла, а бандеровцы продолжают насиловать»: в Киеве задержали судью за симпатии к русским

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Новости Украины

Украинские спецслужбы отрапортовали о задержании судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Киева за поддержку России и острую критику бандеровского режима и националистических формирований.

Об этом отчиталась пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инакомыслящему гражданину выдвинули обвинения за то, что тот ожидал освобождения родного города от нацизма и не скрывал своей позиции, по ч. 3 ст. 436-2 «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников» и ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1 «Коллаборационистская деятельность».

«По материалам Службы безопасности сообщено о подозрении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, который, будучи в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами. Спецслужба собрала исчерпывающую доказательную базу: злоумышленник оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом. Такая позиция является грубым нарушением «Присяги судьи», уполномочивает лицо, которое ее составило, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа», – говорилось в сообщении.

В качестве доказательств, пресс-служба опубликовала записи телефонных переговоров, на которых, как утверждается, принадлежащий фигуранту голос сожалеет, что российские войска отошли с позиций под Киевом, и рассказывает о преступлениях украинских националистов.

«Один мой военный знакомый в камуфляже… Он зачищал «Макаров». Прямо увидел девочку, привязанную к стулу, изнасилованную и этот… И горло перерезанное». Ну, на х*ра же, хочешь – насилуй. Зачем горло перерезать? Слушай, ну, большая честь еще, бл*дь, насиловать. Это – во-первых. Во-вторых, к стулу привязывали – как же насиловать? Неудобно. Поэтому – бред. Да, мне кажется, это только бандеровцы, бл*дь, гребанные могут насиловать. Тут, бл*ть, пришли и ушли (ВС РФ – ред.). Это что было? Эти фашисты везде тут ездят, везде себя хорошо чувствуют. Что-то это, такая кукушка кукует… Тут мне вспомнился фильм «А зори здесь тихие». Когда кругом фашисты и кукушка кукует», – говорит мужской голос собеседнице.

«У нас половину зарплаты Верховный суд решил отдавать на войну. Нах… мне она нужна эта война?.. Приезжаю на работу, ворота закрыты, машины заезжают-выезжают. Нас всех выгнали, в том числе, председателя суда на улицу, машины выгнали. Смотрю, там пятнистые стоят, Тероборона бл**ская эта…», – высказывается фигурант.

Проанализировав перехваченные телефонные разговоры, в СБУ пришли к выводу, данный чиновник:

«-признает правомерными действия РФ по вторжению на территорию Украины; -отрицает факты разрушения оккупантами объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства, незаконного задержания местных жителей, принудительного их содержание и применение к ним пыток; -не скрывает ненависти к силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам; -проявляет нетерпимость к украинской власти и осуждает действия президента Украины по обороне государства».