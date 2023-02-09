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Иностранные военные специалисты давно воюют на Украине и несут при этом серьезные потери.

Кроме выполнения задач СВО на Украине, российская армия проводит на фронте демилитаризацию и денацификацию НАТО.

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Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил покинувший Киев историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему уже год прошёл, а СВО продолжается? Потому что американцы и их сателлиты масштабировали конфликт. Я так понимаю, Москва этот момент не совсем до конца учитывала. Но бесконечно масштабировать конфликт невозможно. Владимир Путин поставил задачу – демилитаризация и денацификация Украины. Но сейчас происходит ещё демилитаризация и денацификация Запада. Грубо говоря, уже месяцев восемь мы воюем с Западом. Украинское население – это пешки. Вооружение, спецы, офицеры, средства связи, ПВО, боеприпасы – это уже давно не украинское», – сказал историк.

Он подчеркнул, что страны западного блока сейчас теряют в украинских полях множество хороших военных специалистов.

«Когда какой-нибудь американец, британец или француз снимает свою форму, пишет заявление о длительном отпуске и едет на Украину в качестве ЧВКшника, это не делает его ЧВКшником. Западное оружие, которое находится на Украине, предполагает нахождение там и западных военных специалистов. Не наёмников, а именно западных военных специалистов под видом наёмников. Сейчас идёт перемалывание не только бедных украинских граждан и ЧВКшников. Но и перемалывание американских, польских, французских военных специалистов, кадровых», – резюмировал Важдра.